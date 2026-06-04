Трамп может прекратить перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может прекратить перемирие с Ираном, если действия Тегерана приведут к гибели американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп сообщил об этом своим помощникам в частном порядке. При этом авторы статьи считают, что Трамп не хочет возобновлять полномасштабные боевые действия и готов терпеть иранские атаки, лишь бы избежать дальнейшей эскалации.

«По словам американских чиновников, президент Трамп в частном порядке сообщил своим помощникам, что он рассмотрит возможность прекращения перемирия с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащих, и подчеркнул, что многонедельная пауза в авиаударах остается в силе, несмотря на непрерывную череду ожесточенных столкновений», — сообщает издание.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился работать с США над раскопками запасов урана.