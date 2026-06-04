Куба оценила поддержку России

Гавана признательна Москве за солидарность на фоне давления США. Об этом заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел островного государства Анаянси Родригес.

«Россия является стратегическим союзником Кубы. Мы глубоко признательны за проявленную солидарность в эти сложные и тяжелые для Кубы времена, когда она подвергается давлению со стороны США», - подчеркнула она.

После захвата США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Куба столкнулась с энергетическим кризисом. Венесуэла при Мадуро была одним из ключевых союзников Кубы и источником нефти.

После этого США ввели блокаду Кубы, и дефицит топлива на острове повлиял на выработку электроэнергии, транспорт, производство продуктов питания, водоснабжение.

В свою очередь президент Дональд Трамп заявил о том, что американцы «заглянут на остров» после «победы» над Ираном. А Министерство юстиции США обвинило бывшего лидера Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев. Эти обвинения могут стать поводом для американского вторжения на Кубу, считают зарубежные СМИ.