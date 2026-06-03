Рубио назвал Россию вызовом для США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Сенате, что Россия остается вызовом для Соединенных Штатов. Об этом этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, участники заседания попросили дипломата рассказать, как администрация США оценивает Россию.

«Они [русские] явно остаются вызовом», — ответил Рубио.

Госсекретарь заметил, что в настоящее время идет работа над законопроектом Сената о новых санкциях против России.

Ранее Рубио сообщил, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят.

По его словам, американская сторона готова подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам.