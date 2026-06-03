Трамп собрался посетить саммит G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» во Франции. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

© Global Look Press

«Я поеду на саммит G7 во Францию», — подчеркнул политик.

Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.

Ранее сообщалось, что государства «Группы семи» обсуждают создание постоянного секретариата. Как указали журналисты, инициатива появилась на фоне желания государств сократить зависимость от Китая, который доминирует в производстве минералов, необходимых для оборонного сектора, энергетического перехода и развития обрабатывающей промышленности.

До этого Трамп заявил, что сохранение «Большой восьмерки» (G8) позволило бы избежать нынешних мировых проблем, в том числе украинского кризиса.