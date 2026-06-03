ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

Европе нужно, чтобы Россия пошла на некие «уступки» на переговорах по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с AFP.

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Он подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) не может быть нейтральным «посредником» между Киевой и Москвой. По ее словам, война в Иране отвлекает внимание Соединенных Штатов, что пока затрудняет переговоры.

Также Каллас добавила, что ЕС якобы не видит готовности России к реальным переговорам.