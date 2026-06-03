Страна ЕС выразила протест Украине

Греция направила Украине официальный протест из-за обнаруженного у берегов острова Лефкас украинского морского дрона со взрывчаткой. Об этом заявила официальный представитель МИД Греции Лана Зохью, передает ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что появление безэкипажного катера у берегов Греции подвергало серьезной опасности морское судоходство и могло привести к жертвам среди невинных людей.
Дрейфующая мина обезврежена у берегов Румынии
Украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен у берегов греческого острова Лефкас 8 мая. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».