Страна ЕС выразила протест Украине

Греция направила Украине официальный протест из-за обнаруженного у берегов острова Лефкас украинского морского дрона со взрывчаткой. Об этом заявила официальный представитель МИД Греции Лана Зохью, передает ТАСС.

«Греция выразила решительный протест в связи с незаконным присутствием вооруженного морского дрона в греческих территориальных водах и призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем и не распространять военные операции на районы Средиземного моря», — сказала дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что появление безэкипажного катера у берегов Греции подвергало серьезной опасности морское судоходство и могло привести к жертвам среди невинных людей.

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Украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен у берегов греческого острова Лефкас 8 мая. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».