Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня, говорится в совместном заявлении двух сторон, которое распространил Госдеп США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Четвертая встреча на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана прошла 2 и 3 июня. Отмечается, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболла». Также в заявлении говорится о выводе всех боевиков из сектора к югу от реки Литани.

Ранее сообщалось, что армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Между тем, всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.