Эрдоган позвонил Пашиняну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы текущей повестки, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

По данным агентства, глава Турции продвигает Анкару как ключевую площадку для переговоров в макрорегионе, стремится оказать влияние на происходящие на Ближнем Востоке процессы, поддерживает контакты как с нейтральными, так и с недружественными странами.

В канцелярии отметили, что в ходе беседы Пашинян поздравил собеседника с прошедшим праздником Курбан-байрам.

Кроме того, стороны затронули вопросы процесса нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные проблемы.

Эрдоган констатировал, уточнили в ведомстве, что нормализация отношений между Анкарой и Ереваном продолжается благодаря шагам, направленным на налаживание прямой торговли.

Эрдоган планирует встретиться с Трампом в конце июня

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года премьер Армении побывал с рабочим визитом в Турции, встретился с Эрдоганом и рядом других официальных лиц.