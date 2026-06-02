Роберт Фицо проиграл в суде

По данным ТАСС, Словацкий премьер-министр Роберт Фицо потерпел поражение в судебном разбирательстве с главным редактором независимого интернет-издания Aktuality Петером Бардой.

Согласно опубликованной информации, глава правительства требовал от Барды и издательства Ringier Slovakia Media выплатить 200 тысяч евро в качестве компенсации за публикацию его портрета на обложке книги без предварительного разрешения.该 книга под названием «Одержимый властью Фицо» вышла в свет в 2024 году и была написана самим Бардой.

Однако судебная инстанция постановила, что законные интересы премьера не были нарушены, так как выпуск издания соответствовал действующему законодательству Словакии. Кроме того, суд счел заявленную сумму морального ущерба неоправданно завышенной.