Трамп обратился с призывом к Ирану
Тегерану следует заключить мирную сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне американский лидер рассказал, что ему все равно, как будет дальше развиваться история с Ираном, а также его не волнует то, до какого уровня поднимутся цены на бензин в США.
Ранее в Тегеране напомнили, что американская сторона во время переговоров в Исламабаде в апреле выдвигала неприемлемые требования, ухудшила свою и без того слабую позицию.
В апреле и мае, отметили в Иране, США неоднократно нарушали режим перемирия, делали громкие, пафосные и резкие заявления, игнорировали позицию Исламской Республики.
Кроме того, партнер Вашингтона, Израиль, в нарушение договоренностей, проводит масштабную кампанию в Ливане, разрушает населенные пункты.
В связи с этим, пояснили в Иране, республика приостанавливает переговорную деятельность вплоть до полного вывода ЦАХАЛ из Ливана.