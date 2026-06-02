Трамп обратился с призывом к Ирану

Тегерану следует заключить мирную сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне американский лидер рассказал, что ему все равно, как будет дальше развиваться история с Ираном, а также его не волнует то, до какого уровня поднимутся цены на бензин в США.

«Никогда не знаешь, куда это приведет, но, как я сказал Ирану: «Пришло время так или иначе заключить сделку», — констатировал Трамп.

Ранее в Тегеране напомнили, что американская сторона во время переговоров в Исламабаде в апреле выдвигала неприемлемые требования, ухудшила свою и без того слабую позицию.

В апреле и мае, отметили в Иране, США неоднократно нарушали режим перемирия, делали громкие, пафосные и резкие заявления, игнорировали позицию Исламской Республики.

Кроме того, партнер Вашингтона, Израиль, в нарушение договоренностей, проводит масштабную кампанию в Ливане, разрушает населенные пункты.

В связи с этим, пояснили в Иране, республика приостанавливает переговорную деятельность вплоть до полного вывода ЦАХАЛ из Ливана.