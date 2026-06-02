Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

Есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и активно участвует в процессе принятия политических решений.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Есть признаки того, что Моджтаба Хаменеи жив и все активнее участвует в принятии решений», — указал госсекретарь.

Рубио также прокомментировал ситуацию вокруг блокировки Ираном Ормузского пролива. По его словам, Соединенные Штаты не снимут санкций с Исламской Республики до тех пор, пока она не откроет этот морской маршрут.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме ощущают выгорание из-за почти всеобщей сосредоточенности на прекращении войны с Ираном, которая длится уже в два раза больше, чем планировалось. В частном порядке сторонники президента США Дональда Трампа задаются вопросом, сможет ли смена кадров помочь администрации выбраться из сложившейся ситуации.