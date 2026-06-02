Эксперты оценили шансы Демпартии США одержать победу на выборах

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США внутри Демократической партии разгорелись споры о необходимости смены руководства Национального комитета (DNC). Главным объектом критики стал председатель Кен Мартин, занимающий этот пост с февраля 2025 года, пишут «Ведомости».

Заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов отметил, что все фракции демократов разочарованы положением дел в партии. По его словам, в отличие от республиканцев, у них нет лидера, способного объединить разные крылья.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва подчеркнула, что критика Трампа может обеспечить тактический успех на промежуточных выборах, но в долгосрочной перспективе этот подход не сработает, особенно на президентских выборах 2028 года.

Она также отмечает, что демократы подходят к избирательным циклам 2026–2028 годов в состоянии сильного внутреннего раскола и отсутствия четкой стратегии.