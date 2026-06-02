Герхарда Шредера заметили в Москве

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) находится в Москве. Об этом сообщил телеканал NTV.

Корреспондент NTV в Москве Райнер Мунц утверждает, что видел Шрёдера в отеле Kempinski. Не исключено, что экс-канцлер отправился в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Шрёдер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта от переговоров.

В то же время правительство Германии выступило против привлечения экс-канцлера к посредничеству в отношениях России и ЕС.