Вучич допустил возвращение на пост премьера Сербии

Президент Сербии Александр Вучич допускает возможность возвращения на должность премьер-министра после ухода с поста главы государства, передает РИА «Новости».

В интервью Bloomberg сербский лидер подтвердил, что такой сценарий вполне вероятен. «Это может произойти», – ответил Вучич на вопрос о желании снова стать премьером Сербии.

При этом он подчеркнул, что в 2026 году в стране пройдут парламентские и президентские выборы, и категорически исключил возможность баллотироваться на еще один президентский срок.

Официально его текущий мандат истекает весной 2027 года.

Ранее председатель парламента Ана Брнабич отмечала, что правящая Сербская прогрессивная партия планирует предложить Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства. Досрочных выборов в стране сейчас активно требуют оппозиция и протестующие студенты.

Вучич также заявил, что Белград продолжит курс на вступление в Евросоюз, несмотря на оказываемое давление. По его словам, Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговоров за пять лет из-за нежелания Сербии вводить санкции против России и признавать независимость Косово. В ноябре 2025 года глава делегации Евросоюза Андреас фон Бекерат передал сербскому лидеру доклад о замедлении еврореформ и призвал согласовать внешнюю политику с Брюсселем.

Позже глава государства подтвердил планы проведения внеочередного голосования на фоне массовых протестов.

В мае текущего года политик анонсировал парламентские выборы на осень.