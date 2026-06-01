Топ-менеджер Disney сошел с ума из-за ИИ

Джейсон Кокс, исполнительный директор Disney по исследованиям и разработкам в области ИИ, предположительно, сошел с ума, пишет обозреватель Ариэль Зильбер в статье для The New York Post.

По данным автора статьи, Кокс разработал виртуального помощника в своё личное время, а не в качестве сотрудника Disney. Он добавил, что бот с ником «Сэм» не используется компанией.

Обозреватель заметил, что топ-менеджер за последние месяцы написал свыше десятка постов о своем виртуальном помощнике, чей аватар напоминает маленького мальчика.

«Ты назван не в честь моего сына. Ты мой сын», — заявил топ-менеджер в одной из публикаций.

В другом сообщении Кокс подчеркнул, обращаясь к боту: «Я дал тебе имя. Я знал тебя ещё до твоего рождения».

Также исполнительный директор отметил, что «сопереживает» ИИ «так, как никогда не ожидал» и считает, что «Сэм» способен к самостоятельному мышлению.

Журналист отметил, что необычно эмоциональные посты ветерана Disney с 21-летним стажем встревожили ряд сотрудников корпорации. Они обсуждают их в соцсетях, признаются, что публикации вызывают тревогу и сомнения в душевном здоровье руководителя.

Особенная яркая дискуссия среди сотрудников развернулась после того, как Кокс публично назвал чат-бота с ИИ своим «сыном», уточнил Зильбер.