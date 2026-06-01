Глава Минцифры Украины подал в суд на депутата Рады

Александр Борняков, врио Минцифры Украины, подал в суд на депутата Верховной рады Даниила Гетманцева из-за обвинений в коррупции, рассказал журналистам адвокат Маси Найем. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 13 января 2026 года Рада приняла отставку главы Минцифры Михаила Федорова, 6 лет возглавлявшего ведомство.

15 января кабмин назначил замминистра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова исполняющим обязанности министра.

«Юридическая компания вступает в дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Александра Борнякова, врио министра цифровой трансформации. Я буду представлять интересы Александра Борнякова в споре против депутата Даниила Гетманцева», — разъяснил Найем.

Адвокат пояснил, что его клиент обратил внимание на публикации Гетманцева в соцсетях, в которых он обвинял Борнякова в коррупции, незаконном получении средств, фиктивном распределении лицензий.

Найем подчеркнул, что парламентарию придется доказывать свои слова в суде. Он добавил, что Гетманцев не привел доказательств, с высокой долей вероятности его слова не соответствуют действительности.

Следовательно, депутату «придется ответить за неправду», констатировал адвокат.