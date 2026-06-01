В Персидском заливе обстреляли сухогруз

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на сухогруз в водах Персидского залива. Об этом пишет РИА Новости.

По информации управления, судно обстреляли недалеко от побережья Ирака. В итоге на борту судна произошел взрыв. Информации о возможных пострадавших в UKMTO не сообщили. Будут ли какие-либо последствия для окружающей среды, также пока неизвестно.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к юго-востоку от порта Умм-Каср, Ирак. По правому борту грузового судна, которое проходило транзитом через Персидский залив, прогремел мощный взрыв, вызванный попаданием неизвестного снаряда», — заявили в UKMTO.

Ранее США вывели из строя судно, которое направлялось в Иран.