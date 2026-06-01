Израиль рискует столкнуться с «ливанским синдромом»

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) игнорирует перемирие и расширяет зону контроля в Ливане, захватив средневековый замок крестоносцев Бофор. К чему может привести продолжение израильтянами наземной операции в Ливане, рассказали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против движения «Хезболла» в Ливане. Сторонам удалось договорить о перемирии, которое вступило в силу с 17 апреля по московскому времени. Однако, несмотря на мирные переговоры с Ливаном, израильтяне продолжают наземную операцию и 31 мая заняли средневековый замок крестоносцев Бофор к северу от реки Литании для «обеспечения безопасности приграничных израильских населенных пунктов». Крепость имеет стратегическое значение.

Одновременно официальный представитель израильской армии Авихай Адраи на странице в соцсети Х призвал ливанцев, проживающих к югу от реки Захрани (в 35 км от ливано-израильской границы), спешно покинуть свои дома на время военной операции. А премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил израильскую эскалацию и предупредил, что израильтяне не смогут достичь безопасности за счет политики выжженной земли и новых разрушений в Ливане.

Израильское руководство не заинтересовано на данном этапе связывать ливанский фронт с перемирием между США и Ираном, заметила научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

По мнению политолога, израильтяне рассчитывают остановить обстрелы севера страны и по возможности усилить военное давление на «Хезболлу». Также Тель-Авив может рассматривать вариант использования занятой территории в качестве переговорного инструмента в потенциальном диалоге с ливанскими властями, считает Самарская.

При этом израильское руководство на данном этапе не верит в эффективность ливано-израильских переговоров, поскольку Бейрут не желает и в не в состоянии разоружить «Хезболлу». Занятие Израилем новых ливанских территорий пока имеет тактический военный смысл, но в долгосрочной перспективе эта опция может стать для них тупиковой, предупредил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

В свою очередь старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов обратил внимание на то, что Израиль пытается серьезно ослабить «Хезболлу», пока не восстановился так называемый сирийский мост между Ираном и его союзниками в Ливане.

При этом эксперт сомневается в том, что в среднесрочной перспективе израильские военные уйдут с занятых территорий в Ливане. По его мнению, Израиль может попытаться воссоздать там марионеточные структуры, подобные военизированным формированиям Армии южного Ливана (существовала с 1976 по 2000 гг.).

Названо число жертв израильских атак в Ливане

Израильская военная операция на юге Ливана проводится не с целью срыва американо-иранских переговоров о прекращении огня, а для решения оперативно-тактических задач на территории соседней страны, уверен аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

«В ходе боевых действий «Хезболла» еще в состоянии оказывать серьезное сопротивление Израилю и наносить чувствительные удары по позициям израильтян. Полагаю, продолжение израильского наступления приведет к большей эскалации, а ракетные удары ливанцев усилятся. В конечном счете, это может стать прелюдией для более масштабного израильского наступления в Ливане наподобие 1982 года», – предупредил эксперт.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за военного вторжения Израиля в Ливан и «углубления оккупации территорий».