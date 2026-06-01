В НАТО испугались гнева Трампа

В Североатлантическом альянсе опасаются гнева президента США Дональда Трампа из-за того, что ряд стран может принять решение снизить расходы на оборону. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Чехия — одна из ряда стран, в отношении которых НАТО опасается снижения расходов на оборону ниже 2 процентов ВВП (...). Это серьезная проблема для чиновников НАТО, отчаянно пытающихся избежать гнева Трампа на саммите (...), поскольку переменчивый президент уже разгневан на многих союзников, которые, по его мнению, не поддержали его войну против Ирана», — сообщили изданию западные чиновники.

Отмечается, что в НАТО обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Чехии и снизить свои расходы в рамках альянса.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Прага, скорее всего, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2 процентов ВВП в этом году.