Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским.

Об этом сообщает агентство Agerpress.

«Таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. Следствие установило это на основе совокупности веских технических доказательств», — сказал он.

По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена ​​надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

Президент Румынии выступил с призывом к России

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он заверил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.