Вучич объяснил любовь сербов к Трампу

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart рассказал, почему сербы любят американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, Трамп поднимает важные вопросы и говорит о них с консервативной точки зрения, а также отстаивает прагматичность и рациональность, «настаивая на экономике». Вучич сообщил, что сербам всегда нравились Соединенные Штаты и «прекрасная история американской мечты».

Также политик отметил «заботу Трампа о христианских ценностях» и его стремление к миру. По его словам, глава Белого дома не боится говорить громко, открыто и публично о семейных ценностях.