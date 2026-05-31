Трамп увековечил себя на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп дал опубликовал изображение, на котором его портрет высечен на горе Рашмор рядом с четырьмя бывшими президентами Штатов — Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Фото появилось на странице в Truth Social.

Национальный мемориал в Южной Дакоте — один из главных символов президентской власти в США. Барельефы четырёх лидеров были созданы в 1927–1941 годах и с тех пор не дополнялись.

Трамп не впервые намекает на желание быть увековеченным подобным образом: ещё во время своего первого срока он интересовался, возможно ли добавить к монументу новое лицо.

В Национальной парковой службе тогда пояснили, что свободного пространства на скале больше нет.