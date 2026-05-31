В МИД Ирана рассказали о диалоге с США

Тегеран и Вашингтон продолжают обмен посланиями по поводу возможного заключения соглашения. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление руководителя МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи.

Он добавил, что до тех пор, пока не будет достигнут четкий результат, делать какие-либо суждения невозможно. Все, что сейчас говорится в медиа, являются предположениями, не следует серьезно относиться к подобной информации, добавил министр.

29 мая иранское агентство Fars опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. Из материала следует, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом. Кроме того, иранская сторона настаивает, что вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.