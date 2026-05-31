В Иране резко ответили на требование США

Иран не собирается делать Ормузский пролив предметом торга или переговоров. Так на требование США ответил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

© Лента.ру

«Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану. По его словам, Тегеран должен согласиться не иметь ядерное оружие или бомбу. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного судоходства.