В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил беспокойство из-за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Заявление опубликовано на странице организации в социальной сети X.

«Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента», — говорится в публикации.

Помимо этого, гендиректор организации сравнил нанесение ударов по ядерным объектам с игрой с огнем.

Также сообщается, что группа экспертов МАГАТЭ запросила доступ для непосредственного осмотра машинного зала

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.