Умер философ и социолог Эдгар Морен

Умер французский философ и социолог Эдгар Морен, ему было 104 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление его жены.

"До последних дней Эдгар Морен оставался внимательным к миру, к другим людям и к важнейшим гуманитарным вопросам, которые питали его мышление", - заявила агентству жена философа Сабах Абуэссалам Морен.

Смерть Морена также прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон, отмечает агентство.

"Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице. <...> Сложная мысль, плодотворная жизнь, универсальный дух. От имени нации выражаю соболезнования его близким", - написал французский лидер в Х.

Помимо Макрона, дань памяти философу отдал экс-президент Франции Франсуа Олланд и действующий министр культуры страны Катрин Пегар.

Морен (урожденный Эдгар Нахум) родился 8 июля 1921 года в Париже. Он был автором весьма разнообразного корпуса работ, известных далеко за пределами Франции, которые стремились стать размышлением о человеке, основанным на научных данных, подчеркивает AFP.