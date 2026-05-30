Стало известно о сомнениях Трампа в возможном преемнике

Трамп усомнился в способности Вэнса возглавить США
Президент США Дональд Трамп постоянно поднимает тему преемника в ходе консультаций с советниками. Вместе с тем, американский лидер пока не определился, кому желает передать власть, пишут обозреватели Алан Фойер и Эндрю Дюрен в статье для New York Times (NYT).
Авторы статьи заметили, что глава США регулярно просит собеседников высказать мнение о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе, о госсекретаре Марко Рубио, однажды даже расспросил гостей на мероприятии о том, кто был бы лучшим кандидатом на пост президента.
Вместе с тем, Трамп в ходе бесед явственно дает понять, что не поддерживает ни одного из этих двух чиновников, пояснили обозреватели.
По их мнению, безусловным фаворитом и потенциальным наследником политического движения является Вэнс. Вместе с тем, уточнили публицисты, нередко возникает ощущение, что президент не доверяет ему.
Так, американский лидер часто в негативном ключе сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями, ставит ему в вину частые отпуска, промахи во время мероприятий, излишнюю любовь к войне с хейтерами в соцсетях.
Вице-президенту следует приложить значительные усилия к тому, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не упустить шансы на выдвижение на выборах 2028 года, констатировали обозреватели.
Трамп назвал своих преемников на посту президента США
Ранее Вэнс сообщил, что предпочитает не рассуждать о будущих выборах, которые состоятся через два года. Он добавил, что старается хорошо делать свою работу.
По его словам, речи Трампа о преемниках он воспринимает как шутки, естественные для президента, свойственные его характеру.