Стало известно о сомнениях Трампа в возможном преемнике

Президент США Дональд Трамп постоянно поднимает тему преемника в ходе консультаций с советниками. Вместе с тем, американский лидер пока не определился, кому желает передать власть, пишут обозреватели Алан Фойер и Эндрю Дюрен в статье для New York Times (NYT).

© ТАСС / Zuma

Авторы статьи заметили, что глава США регулярно просит собеседников высказать мнение о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе, о госсекретаре Марко Рубио, однажды даже расспросил гостей на мероприятии о том, кто был бы лучшим кандидатом на пост президента.

Вместе с тем, Трамп в ходе бесед явственно дает понять, что не поддерживает ни одного из этих двух чиновников, пояснили обозреватели.

По их мнению, безусловным фаворитом и потенциальным наследником политического движения является Вэнс. Вместе с тем, уточнили публицисты, нередко возникает ощущение, что президент не доверяет ему.

Так, американский лидер часто в негативном ключе сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями, ставит ему в вину частые отпуска, промахи во время мероприятий, излишнюю любовь к войне с хейтерами в соцсетях.

Вице-президенту следует приложить значительные усилия к тому, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не упустить шансы на выдвижение на выборах 2028 года, констатировали обозреватели.

Трамп назвал своих преемников на посту президента США

Ранее Вэнс сообщил, что предпочитает не рассуждать о будущих выборах, которые состоятся через два года. Он добавил, что старается хорошо делать свою работу.

По его словам, речи Трампа о преемниках он воспринимает как шутки, естественные для президента, свойственные его характеру.