Премьер Польши испугался слов Медведева

Европе в целом следует серьезно отнестись к высказываниям заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что для граждан ЕС «спокойный сон закончился», заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

Накануне Медведев написал на своих страницах в соцсетях, что европейские страны «в одностороннем порядке вступили в войну с Россией».

Политик подчеркнул, что европейцам необходимо понимать, в какой ситуации они оказались, осознавать, что они в дальнейшем «не смогут спокойно спать».

Туск отметил, что инциденты, связанные с Россией, в последнее время произошли в Польше, странах Балтии и Румынии.

«Вчера бывший президент Медведев заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — разъяснил премьер.

Ранее сообщалось, что в Польше, Румынии, Эстонии, Латвии, Литве были обнаружены поврежденные беспилотники. Власти этих стран обвинили в инцидентах российскую сторону.

Вместе с тем, в Москве категорически отвергают обвинения, заявляют, что ВС РФ не наносят удары по европейским странам.

Медведев обратился к жителям Евросоюза

По словам официальных лиц, замеченные в небе над прибалтийскими странами дроны, а также те, что были обнаружены в поврежденном состоянии, принадлежат ВСУ.