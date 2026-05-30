Румыния использовала инцидент с БПЛА для эскалации

Румыния воспользовалась падением беспилотника в Галаце в качестве предлога для дипломатической эскалации, заявило посольство России в Бухаресте.

Об этом дипломаты сообщили газете «Известия».

Румынский евродепутат Диана Шошоакэ, в свою очередь, отметила, что даже российское происхождение компонентов и взрывчатки не доказывает, где именно аппарат был собран и откуда запущен.

«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», — заявили в посольстве.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Президент Румынии заявил, что военные не сбили дрон из-за риска для гражданского населения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.