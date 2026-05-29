Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили связал начало подготовки Одессы к обороне с экономическими причинами. По его мнению, после получения Киевом очередного западного транша может последовать аудит выделенных ранее средств, что и спровоцировало демонстративную активность на фортификационных объектах.

© Московский Комсомолец

Разговоры о необходимости защищать южную столицу активизировались после того, как 26 мая в украинских СМИ появилась информация о завершении строительства оборонительных рубежей на подступах к Одессе. По данным регионального управления Сил территориальной обороны «Юг», вокруг города практически закончено возведение многокилометровой линии инженерных укреплений, включающей противотанковые рвы, блиндажи, укрытия для личного состава и бетонные заграждения. При этом в штабе подчеркнули, что подобные меры носят исключительно превентивный характер и не связаны с реальной угрозой нападения, а являются «работой на опережение».

В беседе с Tsargrad.tv Джиникашвили назвал происходящее подготовкой к проверке западных доноров.

«Получен новый транш. Вполне возможно, грядет аудит, чтобы проверить, как были освоены ранее выделенные финансы, которые в прошлые годы выдавались на возведение тех или иных оборонительных укреплений, куда они ушли. То есть чисто экономический момент», — пояснил эксперт.

Он также допустил, что под видом строительства наземных укреплений в регионе могут тайно возводиться новые подземные склады для боеприпасов, безэкипажных катеров и средств воздушного нападения. В кулуарах экспертного сообщества также обсуждается версия о попытке «освоения» остатков финансирования на фоне слухов о готовящейся проверке использования 90 миллиардов евро западной помощи.

Сомнения в искренности официальной версии Киева выразил и депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он назвал происходящее свидетельством того, что власти лгут гражданам о реальной ситуации на фронте, заявляя о стабилизации, в то время как в глубоком тылу готовятся к осаде. По мнению парламентария, подобные действия наглядно демонстрируют, что ситуация на линии соприкосновения значительно серьезнее, чем ее пытается представить офис президента.

По данным ряда источников, общая сумма, выделенная на фортификационное обустройство Одесского региона, достигла 2.7 миллиарда гривен. Однако, как отмечают наблюдатели, многие из возведенных ранее укреплений, в том числе противодесантные тетраподы на побережье, простояли всего несколько месяцев и были погребены в песке без должной эксплуатации. Это, по мнению аналитиков, лишь подогревает вопросы к эффективности расходования средств и качеству строительства оборонительных линий.