СМИ: Трамп послал сигнал Европе
Главный редактор журнала Polityka Ежи Бачиньский заявил, что президент США Дональд Трамп не воспринимает Европу всерьез. Об этом сообщает «Иносми».
По мнению Бачиньского, президент США Дональд Трамп пренебрежительно относится к Европе, воспринимая серьезно только США, Китай и Россию. Таким образом журналист прокомментировал информацию о том, что Трамп передумал выводить американские войска из Польши.
«Отмена, несомненно, является результатом массированного и скоординированного давления польской стороны. Для этого были задействованы все вашингтонские контакты Министерства обороны, посольства, генералов; Кароль Навроцкий, как нам рассказали СМИ, даже отправил Дональду Трампу эсэмэску. Якобы ради дружбы с президентом Навроцким президент США и изменил свое решение», — пишет издание.
Бачиньский считает, что эта ситуация является еще одним сигналом о том, что Европе нужно рассчитывать только на себя в вопросах безопасности. При этом он считает, что Европа пока еще не готова к эффективной самообороне, а на наращивание военной силы потребуется 3-4 года.