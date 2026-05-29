Лукашенко раскрыл подробности разговора с Макроном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном не обсуждал вопрос о якобы вступлении Минска в украинский конфликт. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, передает агентство «БелТа».

«Нет, об этом речь шла. Но чтобы кто-то меня… Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них», — подчеркнул политик.

Лукашенко добавил, что его разговор с Макроном был дружеским и продолжительным, он длился 1 час 40 минут.

24 мая Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе Парижа.