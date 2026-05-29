Стало известно, почему Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев рассказал, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС. Об этом сообщает ИС «Вести».

По словам Лебедева, Пашинян не поехал в Казахстан из-за предстоящих выборов в Армении. При этом, ранее сам Пашинян предупредил о том, что не поедет на саммит. Он уточнил, что его отсутствие не связано с отношениями с Россией.

«Ну, говорят, что в связи с выборами не приехал Пашинян, потому что там руководящие деятели все оставили свои посты, все с выборами, и вот якобы он не может приехать», — рассказал Лебедев.

Ранее Пашинян заявил, что проблемы в отношениях с Россией будут решены «спокойно и без нервов».