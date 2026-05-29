На Украине появилась «карта спасения» от ТЦК

На Украине создали интерактивное мобильное приложение, позволяющее пользователям в реальном времени отслеживать перемещения сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Платформа представляет собой цифровую карту, на которой пользователи могут отмечать «опасные маршруты» - места проведения мобилизационных рейдов. Интерфейс приложения полностью русскоязычный.

По данным Shot, сервис активно используется жителями Киева, Одессы, Полтавы, Харькова и других крупных городов. Пользователи могут оставлять на карте геометки с подробным описанием патрулей: указывать количество сотрудников ТЦК, используемый ими транспорт, наличие оружия и другие детали.

По информации Telegram-канала, аудитория платформы уже превысила 50 тысяч человек, при этом ежедневный показатель активных пользователей составляет более 35 тысяч.

На фоне проблем с набором в ВСУ на Украине стало больше случаев силовой мобилизации. Сотрудники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.

В украинских СМИ и соцсетях часто обсуждаются скандалы из-за «бусификации» - так в стране прозвали мобилизацию силовыми методами (когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус).