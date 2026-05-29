МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море

В Черном море беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы, в результате чего два члена экипажа получили ранения, сообщило министерство иностранных дел Турции.

«Стало известно, что вчера вечером (28 мая) судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта (Украина) в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения», – заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за состоянием пострадавших граждан. В Анкаре выразили серьезную озабоченность эскалацией напряженности в регионе и довели свои предупреждения о возможных негативных последствиях до сведения всех причастных сторон.

Турецкие дипломаты призвали участников конфликта воздержаться от шагов, способных спровоцировать неконтролируемое обострение ситуации. В ведомстве подчеркнули актуальность обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море и подтвердили готовность содействовать разработке мер для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса.

В январе ударный дрон повредил судно под флагом Палау в 30 милях от турецкого берега.

В конце прошлого года Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность из-за ударов по торговым маршрутам.