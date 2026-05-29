Мерц проведет переговоры с Мадьяром

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 2 июня в Берлине переговоры с новым венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, будет обсуждаться в том числе Украина. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Встреча начнется в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

"Речь пойдет и о поддержке Украины, а также евроатлантической безопасности", - сообщил Корнелиус.

По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.