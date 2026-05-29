Рождаемость в стране ЕС упала до исторического минимума

В 2025 году коэффициент рождаемости в Польше упал до 1,07, достигнув нового исторического минимума. Об этом со ссылкой на отчет Центрального статистического офиса страны пишет «Sputnik Беларусь».

Коэффициент рождаемости в Польше является одним из самых низких во всем мире. При этом еще в 1990 году он был на уровне 1,991.

«Для сравнения в развитых странах «показатель замещения» (уровень рождаемости, необходимый для того, чтобы население страны не сокращалось) составляет 2,1–2,15», - отмечает канал.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что острейший демографический кризис в мире переживает Украина, потеряв за время военных действий около 10 миллионов человек, часть из которых навсегда уехали за границу. При этом, по данным ООН, уровень рождаемости на Украине является одним из самых низких в мире.