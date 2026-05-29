Вэнс назвал причину спора США и Ирана

Соединенные Штаты и Иран спорят по поводу нескольких формулировок в проекте соглашения, однако достигли большого прогресса в данном вопросе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит Reuters.

© Лента.ру

«Трудно сказать точно, когда и подпишет ли президент меморандум о взаимопонимании. Мы постоянно спорим по поводу некоторых формулировок», — назвал причину Вэнс.

Иран запустил ракеты и сбил американский беспилотник

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон уже достиг значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным.