В США проигнорировали письмо Зеленского

Президент США Дональд Трамп и Конгресс проигнорировали послания Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, украинский лидер, после масштабных ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве, направил письма главе США и Конгрессу.

Политик попросил американскую сторону нарастить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков для них, объяснил свою просьбу тем, что в ВСУ фиксируется острая нехватка боеприпасов, пояснили журналисты.

«Вернуть папочку в семью»: зачем Зеленский пишет Трампу письма о ПВО

Авторы статьи отметили, что изучение соцсетей показало — Белый дом и известные политики не отреагировали на послание.

В частности, нет упоминаний о письме Зеленского на страницах спикера палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранных делам.

Вместе с тем, заметили обозреватели, после того, как в американских массмедиа появилась информация о письме, конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.