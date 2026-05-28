ЕС раскрыл цель санкций против России

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз готовит новые ограничительные меры против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.

© Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовим новые санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров», — сказала она.

24 мая Каллас заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию. Так глава евродипломатии прокомментировала сообщения об ударах по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.