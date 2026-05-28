ЕС раскрыл цель санкций против России

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз готовит новые ограничительные меры против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.

«Мы готовим новые санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров», — сказала она.

24 мая Каллас заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию. Так глава евродипломатии прокомментировала сообщения об ударах по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.