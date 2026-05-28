Месяцы до финала: когда и на каких условиях может завершиться конфликт на Украине

Глава Центра европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин считает, что Россия всерьез стремится заключить мирное соглашение по Украине на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Кашина, исход дипломатической борьбы, которую умышленно тормозят США, будет определен в ближайшие месяцы. Он указал, что, несмотря на очевидное истощение, Украина продолжает держаться за счет беспрецедентной внешней помощи, составляющей около 40 процентов от ее ВВП. В таких условиях обычные оценки устойчивости государства теряют смысл.

Однако превратить Украину в мощный «военный кулак» Западу точно не удастся - нанесенный ущерб уже свел эту угрозу к минимуму, считает эксперт. По его мнению, главной задачей Киева после прекращения огня станет банальное выживание на фоне глубокой демографической катастрофы.

Сейчас на подконтрольной Киеву территории остается всего 22-25 миллионов человек, из которых 13 миллионов получают пенсии и пособия. С учетом падения металлургии в разы и сокращения аграрного экспорта в полтора раза, основные усилия будут уходить на удержание этой разрушенной конструкции на плаву.

Кашин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Сейчас европейцы уже готовят свою переговорную группу. При этом они пытаются обставить будущее урегулирование так, чтобы повторение локального конфликта стало невозможным, а любая новая эскалация перерастала бы в прямую войну России с Европой.

По мнению эксперта, жесткое оборонное противостояние с Западом продолжится в любом случае даже после завершения СВО. Это означает долгие десятилетия гонки вооружений. В то же время формат, когда европейские страны воевали с Россией чужими руками, уходит в прошлое. В дальнейшем речь будет идти уже о взаимном ядерном сдерживании, считает Кашин.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» на долгосрочное украинское урегулирование рассчитывать не стоит. Под «формулой Анкориджа» подразумеваются договоренности, достигнутые на встрече российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Встреча прошла в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не хочет «публично вдаваться в детали» и раскрывать содержание «формулы Анкориджа». Российские власти считают это «нецелесообразным».