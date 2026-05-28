Умер экс-президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади

Бывший президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

Как уточняют источники телеканала, политик умер на рассвете 28 мая в одной из больниц Эр-Рияда. По данным ряда йеменских СМИ, Хади на протяжении последних двух недель страдал от проблем с сердцем, а в последние дни его состояние стремительно ухудшалось. Ожидается, что тело бывшего йеменского лидера будет доставлено во временную столицу страны Аден для проведения церемонии прощания и похорон.

Абд Раббо Мансур Хади стал вторым президентом Йемена после объединения страны. Он официально занял этот пост в 2012 году в рамках переходного периода, последовавшего за массовыми антиправительственными протестами 2011 года. После захвата столицы Саны мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" в 2015 году Хади был вынужден покинуть страну и перебраться в Саудовскую Аравию. В апреле 2022 года он объявил об уходе в отставку и передал все свои полномочия Президентскому руководящему совету Йемена.