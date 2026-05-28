Каллас испугалась «ловушки России»

Европейский союз (ЕС) не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть — обсуждать, кто именно с ними будет говорить, тогда как они уже сами выбирают, кто им подходит», — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что ключевым фактором остается не состав переговорных делегаций, а единая и согласованная позиция всего блока.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ЕС лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.