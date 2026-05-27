Пашинян рассказал о планах после переизбрания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своих планах после возможного переизбрания на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Армения».

По словам Пашиняна, если его переизберут, он займется вопросом принятия новой конституции. Он добавил, что эти цели включены в предвыборную программу его партии.

Пашинян объяснил, что новая конституция должна будет решить задачу институционализации государственности, а ее принятие «укрепит органическую связь между народом и властью».

«Вопрос конституции — это наша внутренняя повестка. В нашей повестке с 2020 года стоял вопрос принятия новой конституции. Это положение включено в предвыборную программу нашей партии "Гражданский договор". И мы говорим, что после предстоящих выборов и формирования большинства мы инициируем принятие новой конституции», — рассказал он.

