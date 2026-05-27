В НАТО захотели «застрелиться» из-за России

НАТО стоит «застрелиться», если странам-членам альянса не удастся произвести больше беспилотников и снарядов, чем Россия.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, британский маршал авиации Джон Стрингер, передает UK Defence Journal.

«Если мы не можем сделать это в 32 странах, то, честно говоря, нам следует застрелиться», — сказал он.

Замглавкома также отметил, что альянсу необходимо иметь возможность не только обороняться, но и вести наступление.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал участников альянса нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это необходимо с учетом новых угроз безопасности в европейском регионе.