Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп на заседании правительства подвел итоги масштабной военной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Во время выступления он перепутал Иран и Венесуэлу, пишет РИА Новости.

По данным агентства, США в 2026 году провели ряд военных акций — осуществили похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, развязали войну против Ирана.

В ходе операции в Каракасе погибли порядка 100 человек, во время продолжавшейся 7 недель кампании против Ирана погибли свыше 3 тыс. человек, в том числе, несколько высокопоставленных чиновников и военных.

«У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер в 2020-2026 годах неоднократно высмеивал, критиковал, оскорблял своих политических противников.

Так, Трамп посмеялся над 46-м президентом США Джо Байденом в связи с тем, что тот перепутал его имя, назвал Дональда Джорджем.

Вместе с тем, 18 сентября 2025 года глава США перепутал Армению и Албанию, когда говорил об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта на пресс-конференции в Великобритании.

21 сентября президент торжественно заявил, что положил конец «ужасной войне Камбоджи с Арменией», при этом не упомянув Азербайджан.

29 апреля 2026 года Трамп на брифинге перепутал Украину и Иран. Он сказал, что Украина потерпела поражение, и продолжил фразу словами про «159 потопленных кораблей».