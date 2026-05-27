Трамп отказался смягчать санкции против Ирана

Вашингтон не планирует смягчать санкции против Ирана даже в том случае, если Исламская Республика передаст Соединенным Штатам свои запасы высокообогащенного урана, рассказал журналистам PBS News президент США Дональд Трамп.

Репортеры попросили его раскрыть, пойдет ли американская сторона на уступки, если Тегеран согласится передать уран.

«Нет, нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций, нет», — категорически ответил Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что не пойдет на смягчение рестрикций против Ирана до тех пор, пока не будут достигнуты финальные, окончательные договоренности.

Трамп подчеркнул, что позиция Белого дома по вопросу санкций остается неизменной, уступки не обсуждаются.

Президент заметил также, что сделка с Ираном либо будет «великой и значимой», либо «никакой сделки вообще не будет».