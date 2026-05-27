Еще два супертанкера с нефтью прошли через Ормузский пролив
За последние 24 часа через Ормузский пролив смогли пройти два не связанных с Ираном супертанкера. Речь идет о судах Eagle Veracruz (связан с Сингапуром) и Nissos Keros (принадлежит Греции), которые прошли через морской коридор 26 мая. пишет Bloomberg.
Отмечается, что суда транспортируют нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ.
Агентство со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов уточняет, что всего за прошедшие сутки через Ормуз прошли пять судов: два покинули морской коридор, а три — зашли. С начала недели, с 25 по 27 мая, через Ормуз экспортировано 4 млн баррелей нефти, отмечает Bloomberg.
The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников ранее писала, что США в тайне координируют пересечение судами Ормузского пролива.
В начале мая США попытались направлять суда через пролив в рамках инициативы под названием "Проект Свобода", которая была приостановлена после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила доступ Вашингтону к своим базам и воздушному пространству.