Иран может попытаться «убрать» Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог пережить покушение, организованное Ираном в качестве мести за убийство своего верховного лидера Али Хаменеи. Такое мнение высказал aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Ранее стало известно, что Биньямина Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами, и он получает лечение в медицинском центре Хадасса Эйн-Керем. Однако эксперты усомнились в официальной версии госпитализации израильского лидера, который ранее сообщал, что перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования.

При этом появились также слухи о том, что помещением израильского премьера в больницу может стоять неудачная попытка покушения на него.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин обратил внимание на то, что Нетаньяху является главным препятствием на пути к заключению мира на Ближнем Востоке, и у него достаточно врагов как внутри страны, так и за ее пределами.

«Здесь может быть замешан и Иран. Они же должны отомстить за своего духовного лидера Али Хаменеи. Кроме Ирана, покушение могут совершить израильские спецслужбы, ЦРУ или британская MI-6. Логика такая: если вы уберете Нетаньяху, значит, мирный договор разблокирует Ормузский пролив, если вы не захотите этого делать, значит, мы разблокировать его не будем», - пояснил эксперт.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана. Тегеран ответил атаками по американским военным базам и перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений.

К 8 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня и ведут переговоры о мирном урегулировании, однако пролив остается закрытым. При этом в Тель-Авиве опасаются, что президент США Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не устроит израильскую сторону.