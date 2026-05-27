Уганда закрыла границу с ДРК из-за вспышки Эболы

Уганда временно закрывает границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны в X.

Как подчеркнули в ведомстве, решение вступает в силу немедленно. Исключение делается только для групп реагирования на эпидемию, гуманитарных операций, транспортировки продовольствия и грузов, а также сотрудников служб безопасности. Все въезжающие и выезжающие лица будут проходить строгий медицинский осмотр и заполнять анкеты с указанием предполагаемого местонахождения. В дополнение, люди, возвращающиеся из ДРК в Уганду, будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 21 дня под наблюдением Минздрава и районных групп эпидемиологического надзора.

Ранее границу с ДРК закрыла Руанда, а Замбия ввела строгий медицинский контроль.

Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке ДРК. Первый летальный случай там зафиксировали 24 апреля. Служба здравоохранения страны получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки - вирус Эбола-Бундибуджио, от которого нет ни вакцины, ни специальных лекарств. К настоящему времени оказались затронуты также конголезские провинции Северное и Южное Киву. В общей сложности в стране зарегистрировано около тысячи предполагаемых случаев заражения и около 220 предполагаемых летальных исходов. В Уганде зарегистрированы один летальный исход и семь предполагаемых случаев заражения.